Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Армению 10 июня
8 июня 2017 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию посетят Армению 10 июня. Об этом на брифинге 8 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в рамках визита сопредседатели проведут встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД Эдвардом Налбандяном и министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.
«Они намерены уточнить ситуацию в зоне конфликта, планируется обсуждение актуальных вопросов нагорно-карабахского урегулирования с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана», - сказала Захарова.
В рамах визита предполагается также поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах.
«Неделю спустя тройка должна вылететь в Баку, а по итогам визита в регион на сайте ОБСЕ будет опубликовано соответствующее заявление», - отметила Захарова.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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