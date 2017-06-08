Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Армению 10 июня

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию посетят Армению 10 июня. Об этом на брифинге 8 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в рамках визита сопредседатели проведут встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД Эдвардом Налбандяном и министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

«Они намерены уточнить ситуацию в зоне конфликта, планируется обсуждение актуальных вопросов нагорно-карабахского урегулирования с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана», - сказала Захарова.

В рамах визита предполагается также поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах.

«Неделю спустя тройка должна вылететь в Баку, а по итогам визита в регион на сайте ОБСЕ будет опубликовано соответствующее заявление», - отметила Захарова.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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