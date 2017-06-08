// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Армению 10 июня

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Армению 10 июня
8 июня 2017 - 14:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию посетят Армению 10 июня. Об этом на брифинге 8 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в рамках визита сопредседатели проведут встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД Эдвардом Налбандяном и министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

«Они намерены уточнить ситуацию в зоне конфликта, планируется обсуждение актуальных вопросов нагорно-карабахского урегулирования с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана», - сказала Захарова.

В рамах визита предполагается также поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах.

«Неделю спустя тройка должна вылететь в Баку, а по итогам визита в регион на сайте ОБСЕ будет опубликовано соответствующее заявление», - отметила Захарова.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

Читайте также: Лавров: Карабахский конфликт можно решить только путем переговоров

Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

 Самое значимое
Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновитсяПрямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
Книга Бреиовой «Кухня Гаяне Джан» заняла второе место на Всемирном конкурсе кулинаровКнига Бреиовой «Кухня Гаяне Джан» заняла второе место на Всемирном конкурсе кулинаров
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
Ереван - в топ-3 дешевых экскурсионных направлений для россиян на летоЕреван - в топ-3 дешевых экскурсионных направлений для россиян на лето
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороныКарабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Partner news
 Статьи
Тролли и кулинары

Кто такой «повар Путина» и что он делает на российской авиабазе в Ереване

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
МИД РФ прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
ВС Карабаха прибегли к превентивным действиям: С азербайджанской стороны есть потери
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
ИГ пригрозило 8 странам новыми терактами Послание, написанное на плохом английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».
Forbes: Криштиану Роналду - самый богатый спортсмен мира Доходы португальца за 2017 год составили 93 миллиона долларов и с этой суммой он возглавил рейтинг. На 6.8 миллиона меньше у баскетболиста ЛеБрона Джеймса.
В Госдуму внесли законопроект о запрете использования VPN и Tor Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.
В Ереване презентовали «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке Мероприятие состоялось на кафедре иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ). Книгу перевел Гашик Саргсян.