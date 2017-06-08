Замглавы МИД РА: Без атмосферы доверия между сторонами прогресс в карабахском вопросе невозможен

PanARMENIAN.Net - Без атмосферы доверия между сторонами прогресс в карабахском урегулировании невозможен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Сегодня речь идёт только о том, что достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге по Карабаху договоренности должны быть воплощены в жизнь», – заявил на брифинге после заседания правительства Армении замглавы МИД РА Шаварш Кочарян, коснувшись хода переговоров по карабахскому урегулированию, передает Aysor.am.

«Именно в Вене сформировался следующий подход: пока между сторонами конфликта не будет атмосферы доверия, говорить о прогрессе в переговорном процессе – невозможно», – подчеркнул замглавы МИД РА. По словам Кочаряна, для формирования атмосферы доверия необходимым, но не достаточным условием является исключение нарушений режима перемирия, отказ от провокаций.

«Население должно увидеть, что не стреляют, не предпринимается провокаций. По сути, венские и петербургские договоренности именно об этом», – отметил он.

Комментируя прогнозы экспертов и политологов касательно вероятности возобновления войны, Кочарян сказал, что подобные разговоры не новы.

«Этим пытается постоянно угрожать Баку. Конечно, напряженность на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вызывает обеспокоенность», – подчеркнул он.

Ранееофициальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию посетят Армению 10 июня.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.