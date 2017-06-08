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6 армянских борцов греко-римского стиля вошли в рейтинг UWW

6 армянских борцов греко-римского стиля вошли в рейтинг UWW
8 июня 2017 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Шесть армянских борцов греко-римского стиля вошли в обновленный рейтинг Всемирной организации борьбы (UWW). Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Армении.

В весовой категории 98 кг олимпийский чемпион Артур Алексанян опустился на две позиции. В настоящее время Алексанян занимает третье место.

На чемпионате Европы 2017 года он удостоился бронзовой медали.

Мигран Арутюнян (66 кг) занимает 7 место, Варшам Боранян (71 кг) – 17, Карапет Чалян и Арсен Джулфалакян (оба – 75 кг), соответственно, 12 и 16, Максим Манукян (85 кг) – 15 места.

Сборная Армении по греко-римской борьбе сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Олимпаване. Армянские борцы готовятся к международному турниру в Тбилиси.

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