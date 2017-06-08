Шахматист Арман Микаелян на 13-м месте после 8 туров ЧЕ
8 июня 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный мастер Арман Микаелян после 8 туров проходящего в Минске мужского чемпионата Европы по шахматам с 6 очками занимает 13-е место.
Это лучший результат среди представителей Армении.
По 5,5 очков в активе Армана Пашикяна (37), Ваге Багдасаряна (41) и Сергея Мовсесяна (50), пишет пресс-служба НОк Армении.
По итогам первенства континента 22 лучших шахматиста получат право участия в Кубке мира.
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