Азербайджан вновь обстрелял армянское село Баганис
9 июня 2017 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вечером 8 июня в течение двух часов обстреливала армянское приграничное село Баганис Тавушской области. Эту информацию PanARMENIAN.Net подтвердил староста села Баганис Нарек Саакян.
«Село начали обстреливать в районе 21:00 (по ереванскому времени), с перерывами. Обстрел продолжался около двух часов. Причем стреляли как по боевым позициям, так и в направлении села», — сказал он.
Саакян отметил, что обстрел предположительно велся из ПК ДШК. «К счастью жертв удалось избежать», - отметил он.
По его утверждению, причинен ущерб крышам ряда домов.
Ранее вечером 28 апреля интенсивному обстрелу со стороны ВС Азербайджана подверглось армянское приграничное село Баганис Тавушской области. Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в миниципалитете Баганиса.В течение двух часов, с 21:00 до 23:00 по местному времени, село было интенсивно обстреляно, никто не пострадал, получен только материальный ущерб.
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