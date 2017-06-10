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На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей

На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
10 июня 2017 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - По прогнозам властей Казахасана, международную профессиональную выставку «Астана Экспо - 2017» посетят более 5 млн человек за три месяца паботы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Астане председатель правления АО «НК Астана ЭКСПО - 2017» Ахметжан Есимов.

«Мы уже продали более 1.3 млн билетов»,- сказал он, уточнив, что 10 тыс человек посетило выставку за первые несколько часов.

По словам Есимова, работы по организации выставки на данный момент стоили около 400 млрд тенге (около $1.3 млрд).

В Астане 9 июня состоялась официальная церемония открытия международной профессиональной выставки «Астана Экспо 2017». Выставка начала работу с 10 июня.Свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации (ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.). В выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и «зеленым» технологиям, которая названа «Энергия будущего», страны-участницы представят лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в области использования альтернативных источников энергии. В числе участников Экспо - Армения.

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