Часть доставленной из Армении гумпомощи направлена в Дамаск
10 июня 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - По поручению президента Армении и согласно договоренности между министерствами обороны Армении и России, часть доставленной в Сирию гумпомощи – одежда и продукты, 9 июня направлена в Дамаск. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью МО РА.
Часть помощи, предназначенной пострадавшим в сирийском конфликте, в основном одежда и продукты питания, выгружена на территории армянской кафедральной церкви Св.Саркиса в Дамаске.
Усилиями посольства Армении в Сирии и местной армянской общины будет организовано распределение товаров. С этой целью представители МО и МЧС РА встретились с послом РА Аршаком Поладяном и местными жителями. Сирийские армяне пользуются в стране большим авторитетом.
«Осуществляемая по поручению президента гуманитарная помощь служит большему укреплению авторитета армянской общины и стимулирует развитие братских армяно¬сирийских отношений», - сказал дипломат.
В ближайшие дни совместными усилиями Центра посольства РА и РФ по примирению конфликтующих сторон остальная часть гумпомощи будет доставлена в Алеппо, Кесаб и другие города.
Самое значимое
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Последние новости
Иран выступил за единство территории Ирака Тегеран выступает за единство территории Ирака, и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью.
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить Об этом 9 июня накануне матча сборной Армении сказал полузащитник сборной Армении Артак Григорян на совместной пресс-конференции с главным тренером Артуром Петросяном.
Ученые создали искусственные «языки», отличающие настоящий виски от контрафакта В качестве первого варианта искусственного «языка» химики использовали 22 флуоресцентных красителя, созданных на основе молекулы полиариленэтинилена
СМИ: Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед» за €73 млн Нападающий «Реала» Альваро Мората станет игроком «Манчестер Юнайтед».