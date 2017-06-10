Часть доставленной из Армении гумпомощи направлена в Дамаск

PanARMENIAN.Net - По поручению президента Армении и согласно договоренности между министерствами обороны Армении и России, часть доставленной в Сирию гумпомощи – одежда и продукты, 9 июня направлена в Дамаск. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью МО РА.

Часть помощи, предназначенной пострадавшим в сирийском конфликте, в основном одежда и продукты питания, выгружена на территории армянской кафедральной церкви Св.Саркиса в Дамаске.

Усилиями посольства Армении в Сирии и местной армянской общины будет организовано распределение товаров. С этой целью представители МО и МЧС РА встретились с послом РА Аршаком Поладяном и местными жителями. Сирийские армяне пользуются в стране большим авторитетом.

«Осуществляемая по поручению президента гуманитарная помощь служит большему укреплению авторитета армянской общины и стимулирует развитие братских армяно¬сирийских отношений», - сказал дипломат.

В ближайшие дни совместными усилиями Центра посольства РА и РФ по примирению конфликтующих сторон остальная часть гумпомощи будет доставлена в Алеппо, Кесаб и другие города.