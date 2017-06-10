Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить
10 июня 2017 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Черногории – очень сильная команда. Нас ожидает очень непростая встреча. Об этом 9 июня накануне матча сборной Армении сказал полузащитник сборной Армении Артак Григорян на совместной пресс-конференции с главным тренером Артуром Петросяном, сообщает пресс-служба ФФА.
Утром 9 июня национальная сборная и делегация Федерации футбола Армении отправились в столицу Черногории – Подгорицу. 10 июня в 22:45 (по ереванскому времени) сборная Армении проведет отборочный матч чемпионата мира 2018 года с командой Черногории. В составе сборной Армении в Подгорицу отправился 21 футболист.
Петросян также отметил, что матч будет сложным.
«Попытаемся сделать все возможное для того, чтобы победить», – сказал он.
В ответ на вопрос, какой счет в матче устроит сборную Армении, Петросян заявил, что будут играть на победу.
«Для нас в любом матче важна победа. Мы будем играть на победу. Как получится, увидим после матча», - сказал тренер.
4 июня армянские футболисты одержали свою самую крупную победу на Республиканском стадионе в Ереване, обыграв в товарищеской встрече сборную Сент-Китс и Невиса со счетом 5:0.
Относительно присутствия капитана сборной и полузашитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, тренер отметил, что также, как «Генрих нужен команде, так и команда нужна Генриху».
«Игра команды не зависит только от Мхитаряна. Считаю, что поражения сборной носили психологический характер. Генрих – для нас очень важный футболист, но без других 10 игроков, как говорится, «один в поле не воин». Генрих нужен команде, а команда – Генриху», – сказал Петросян.
В свою очередь, Григорян рассказал, что у команды хорошее настроение.
«У ребят хорошее настроение, мы приехали сюда победить», – отметил он.
В составе армянской сборной в Черногорию отправился 21 футболист, среди которых капитан команды, полузащитник - Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», голкиперы: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Григор Меликсетян («Гандзасар-Капан»), Арам Айрапетян («Бананц»); Защитники: Тарон Восканян («Кармиотиса»), Грайр Мкоян, («Эстеглал»), Гаэль Андонян («Вериа»), Левон Айрапетян («Пейкан»), Гагик Дагбашян («Алашкерт»), Артак Едигарян («Алашкерт»), Армен Манучарян («Пюник»); Полузащитники: Араз Озбилис («Бешикташ», Эдгар Манучарян («Урал»), Эдгар Малакян («Сталь»), Маркос Пизелли («Ксанти»), Камо Ованнисян («Торпедо-Белаз»), Артак Григорян («Алашкерт»), Нарек Асланян («Пюник»); Нападающие: Руслан Корян («СКА-Хабаровск»), Артур Саркисов («Енисей»), Тигран Барсегян («Вардар»).
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