Египет начинает тестовое введение электронных виз
12 июня 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Минтуризма Египта совместно с МИД, МВД, а также минавиации страны начинает тестовое введение системы электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид.
«Закончена подготовка, касающаяся введения проекта электронных виз, в координации с профильными министерствами и для реализации указаний руководства страны ввиду особой важности этого проекта для привлечения большего числа туристов в Египет», — сказал министр, пишет РИА Новости со ссылкой на египетскую газету «Аш-Шурук».
Министр уточнил, что полномасштабное введение электронных виз произойдет «в ближайшее время».
Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня, однако отложил этот шаг по техническим причинам.
По словам министра туризма Египта, благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. По словам министра, электронные визы можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.
Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит поток туристов из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру, из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.
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