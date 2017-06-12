Египет начинает тестовое введение электронных виз

PanARMENIAN.Net - Минтуризма Египта совместно с МИД, МВД, а также минавиации страны начинает тестовое введение системы электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид.

«Закончена подготовка, касающаяся введения проекта электронных виз, в координации с профильными министерствами и для реализации указаний руководства страны ввиду особой важности этого проекта для привлечения большего числа туристов в Египет», — сказал министр, пишет РИА Новости со ссылкой на египетскую газету «Аш-Шурук».

Министр уточнил, что полномасштабное введение электронных виз произойдет «в ближайшее время».

Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня, однако отложил этот шаг по техническим причинам.

По словам министра туризма Египта, благодаря этой системе любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. По словам министра, электронные визы можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит поток туристов из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру, из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.