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РФ уничтожила 99% запасов химоружия

РФ уничтожила 99% запасов химоружия
12 июня 2017 - 13:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ. Об этом 12 июня сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«В России уничтожено 39.528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тысяч, что составляет 98,9%», - сказал он, пишет «Интерфакс».

Капашин напомнил, что шесть специально созданных для этого объектов полностью справились с поставленными перед ними задачами, уничтожив местные арсеналы отравляющих веществ, работы продолжаются только на последнем седьмом объекте - в поселке Кизнер в Удмуртии.

Он также отметил, что на объекте «Кизнер» достроены и 1 июля будут введены в эксплуатацию два завершающих корпуса по уничтожению химических боеприпасов, снаряженных люизитом и отравляющими веществами типа ви-икс.

«В штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности до конца 2017 года мы уничтожим и их. Таким образом, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены», - подчеркнул генерал-полковник.

Ранее сообщалось, что в России уничтожены запасы боевого газа зарин.

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Interfax.ru: Россия уничтожила почти 99% запасов химоружия
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