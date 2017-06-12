Ученые разрабатывают технологию лечения болезни Паркинсона свиными клетками
12 июня 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийско-новозеландская компания Living Cell Technologies (LCT), разрабатывающая технологию лечения болезни Паркинсона свиными клетками, рассказала изданию New Scientist об успехе ранних клинических испытаний на четырех пациентах и начале следующей фазы исследований.
LCT разработала технологию, позволяющую имплантировать людям клетки животных без риска их отторжения организмом реципиента. Для этого клетки заключают в капсулы из альгината — производимого из водорослей материала, который исключает контакт иммунитета человека с имплантатом, но проницаем для питательных веществ и сигнальных молекул, пишет N+1.
В рамках I/IIa фазы клинических испытаний (в ней в первую очередь оценивается безопасность применения технологии) четырем пациентам с болезнью Паркинсона имплантировали по 40 альгинатных капсул клетками новорожденных свиней в область полосатого тела, где находятся мотонейроны, в одном полушарии мозга. Для пересадки использовали клетки ворсинчатого (хориоидного) сосудистого сплетения мозга, которые вырабатывают набор факторов роста и других сигнальных молекул, которые обеспечивают жизнедеятельность нейронов. Каждая капсула диаметром примерно 0,5 миллиметра содержит около 1000 таких клеток.
Состояние пациентов до операции и в течение 130 недель после нее оценивалось по унифицированной шкале тяжести болезни Паркинсона (UPDRS). Дополнительную лекарственную терапию не проводили.
Выяснилось, что экспериментальное лечение не только не вызвало осложнений, но и привело к выраженному улучшению у всех четырех участников, которое сохранялось в течение всего периода наблюдений. В среднем выраженность симптомов уменьшилась на 14 баллов по 199-балльной шкале.
В мае 2017 года началась следующая фаза испытаний. В ней приняли участие 18 пациентов, части которых вживили 120 капсул с клетками в оба полушария мозга, а остальным, вошедшим в контрольную группу, выполнили операцию без имплантации капсул. Первые результаты испытаний должны быть получены в ноябре 2017 года.
По мнению сотрудников LCT, в случае успеха технологию можно будет опробовать для помощи людям с другими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера, Хантингтона и другие.
Болезнь Паркинсона — второе по распространенности (после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное заболевание. Оно проявляется прогрессирующими двигательными и неврологическими расстройствами, которые развиваются в результате гибели мотонейронов. Имеющиеся лекарственные препараты могут замедлить прогрессирование симптомов, но не остановить его; кроме того, их эффективность снижается со временем. Поэтому различные научные коллективы занимаются поиском альтернативных методов лечения заболевания.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Неймара признали самым дорогим футболистом мира На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€153,6 млн)
Джеймс Аппатурай: Прогресс в отношениях Армении и НАТО очевиден Он поблагодарил Армению за вклад в миротворческие усилия НАТО в Афганистане и Косово
У берегов Турции и Греции произошло землетрясение магнитудой 6.2 Землетрясение, эпицентр которого находился в 85 километрах от побережья Измира, на юге греческого острова Лесбос, ощущалось в Стамбуле, Текирдаге, Чанаккале и Измире.
Американские военные убили трех мирных афганцев Американцы открыли огонь после того, как их автомобиль наехал на взрывное устройство, заложенное у обочины, заявил глава округа Ганикел Абдул Вахаб