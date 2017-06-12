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Ученые разрабатывают технологию лечения болезни Паркинсона свиными клетками

Ученые разрабатывают технологию лечения болезни Паркинсона свиными клетками
12 июня 2017 - 16:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Австралийско-новозеландская компания Living Cell Technologies (LCT), разрабатывающая технологию лечения болезни Паркинсона свиными клетками, рассказала изданию New Scientist об успехе ранних клинических испытаний на четырех пациентах и начале следующей фазы исследований.

LCT разработала технологию, позволяющую имплантировать людям клетки животных без риска их отторжения организмом реципиента. Для этого клетки заключают в капсулы из альгината — производимого из водорослей материала, который исключает контакт иммунитета человека с имплантатом, но проницаем для питательных веществ и сигнальных молекул, пишет N+1.

В рамках I/IIa фазы клинических испытаний (в ней в первую очередь оценивается безопасность применения технологии) четырем пациентам с болезнью Паркинсона имплантировали по 40 альгинатных капсул клетками новорожденных свиней в область полосатого тела, где находятся мотонейроны, в одном полушарии мозга. Для пересадки использовали клетки ворсинчатого (хориоидного) сосудистого сплетения мозга, которые вырабатывают набор факторов роста и других сигнальных молекул, которые обеспечивают жизнедеятельность нейронов. Каждая капсула диаметром примерно 0,5 миллиметра содержит около 1000 таких клеток.

Состояние пациентов до операции и в течение 130 недель после нее оценивалось по унифицированной шкале тяжести болезни Паркинсона (UPDRS). Дополнительную лекарственную терапию не проводили.

Выяснилось, что экспериментальное лечение не только не вызвало осложнений, но и привело к выраженному улучшению у всех четырех участников, которое сохранялось в течение всего периода наблюдений. В среднем выраженность симптомов уменьшилась на 14 баллов по 199-балльной шкале.

В мае 2017 года началась следующая фаза испытаний. В ней приняли участие 18 пациентов, части которых вживили 120 капсул с клетками в оба полушария мозга, а остальным, вошедшим в контрольную группу, выполнили операцию без имплантации капсул. Первые результаты испытаний должны быть получены в ноябре 2017 года.

По мнению сотрудников LCT, в случае успеха технологию можно будет опробовать для помощи людям с другими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера, Хантингтона и другие.

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности (после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное заболевание. Оно проявляется прогрессирующими двигательными и неврологическими расстройствами, которые развиваются в результате гибели мотонейронов. Имеющиеся лекарственные препараты могут замедлить прогрессирование симптомов, но не остановить его; кроме того, их эффективность снижается со временем. Поэтому различные научные коллективы занимаются поиском альтернативных методов лечения заболевания.

Ссылки по теме:
Nplus1.ru: Имплантация свиных клеток помогла при болезни Паркинсона
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