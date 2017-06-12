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ООН: Необходимо в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев

ООН: Необходимо в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев
12 июня 2017 - 17:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев из государств, где они нашли первоначальное убежище и где сталкиваются с большими трудностями. В таком расселении сейчас нуждаются около 1.2 млн человек, отметил он, открывая в Женеве ежегодные консультации с представителями правительств и неправительственных организаций.

«Потребность в расселении в мире сегодня существенно больше - в пропорции 13 к 1 - в сравнении с числом мест, предоставленных правительствами», - пояснил Гранди, пишет ТАСС.

В расселении нуждаются около 1,2 млн беженцев, тогда как в 2017 году в наличии будет, согласно прогнозам, только 93,2 тысяч мест. Напомнив о принятой 19 сентября 2016 года Нью-йоркской декларации по беженцам и мигрантам, Верховный комиссар ООН подчеркнул, что «подлинное разделение ответственности требует предоставления в третьих странах мест для беженцев в масштабах, соответствующих нуждам».

В расселении сейчас нуждаются, в частности, более 510 тысяч беженцев в 34 странах Африки, около 280 тысяч на Ближнем Востоке, 302 тысяч в Европе (в основном - в Турции), более 100 тысяч в Азии и около 1,8 тысячи - в Северной и Южной Америке.

В 2016 году около 126 тысяч беженцев смогли переселиться в другие государства из стран, где они первоначально нашли убежище. По словам Гранди, «места для расселения не только оказывают помощь беженцам, столкнувшимся с большими трудностями в первой стране убежища, но являются также важным жестом солидарности с государствами, которые приняли у себя большое число беженцев». В 2016 году места для расселения предоставили 37 государств.

Согласно Нью-йоркской декларации, 193 государства-члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора, которые будут касаться управления потоками миграции и мер в отношении беженцев. Документ стал ответом на беспрецедентный кризис с мигрантами и вынужденными переселенцами, число которых в мире в 2015 году достигло 244 млн человек.

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Tass.ru: ООН призвала мировое сообщество в 13 раз увеличить число мест для расселения беженцев
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