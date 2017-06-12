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Неймара признали самым дорогим футболистом мира

Неймара признали самым дорогим футболистом мира
12 июня 2017 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар признан самым дорогим игроком из всех выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Исследовательский центр составил список из 100 имен.

Стоимость Неймара оценивается в €210,7 млн.

Рейтинг сформирован после тщательного анализа производительности игроков, их клубов, международного статуса, контрактов, возраста и положения футболистов.

На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€153,6 млн). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси находится на четвертой позиции (€151,7 млн), а форвард «Реала» Криштиану Роналду занимает только 11-е место (€ 112,4 млн), пишет Championat.com.

В топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory входят также Антуан Гризманн («Атлетико») - 150,3 млн, Луис Суарес («Барселона») - 140,8 млн, Поль Погба («Манчестер Юнайтед») - 134,3 млн, Гонсало Игуаин («Ювентус») - 120,2 млн, Эден Азар («Челси») - 117,2 млн, Пауло Дибала («Ювентус») - 115,3 млн.

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Ссылки по теме:
Championat.com: Неймар — самый дорогой игрок в топ-5 лигах по версии CIES, Роналду — 11-й
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