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Аронян вырвался в лидеры Norway Chess-2017

Аронян вырвался в лидеры Norway Chess-2017
13 июня 2017 - 09:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В 6-м туре проходящего в норвежском Ставангере шахматного супертурнира Norway Chess армянский гроссмейстерЛевон Аронян белыми одержал победу над россиянином Владимиром Крамником.

Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками.

6-й тур: Левон Аронян (Армения, 2793) - Владимир Крамник (Россия, 2808) - 1:0, Магнус Карлсен (Норвегия, 2832) - Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2796) - 0.5:0.5, Хикару Накамура (США, 2785) - Сергей Карякин (Россия, 2781), Фабиано Каруана (США, 2808) - Вишванатан Ананд (Индия, 2786), Аниш Гири (Голландия, 2771) - Уэсли Со (США, 2812).

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 5 туре проходящего в норвежском Ставангере турнира Norway Chess сыграл в ничью с Вашье-Лаграв.Результаты 5 тура: Крамник – Накамура, Вашье-Лаграв – Аронян, Карякин – Каруана, Карлсен – Гири, Ананд – Со ничьи.

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Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
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