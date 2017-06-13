СМИ: Спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете
13 июня 2017 - 10:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудникам израильских спецслужб удалось получить информацию о том, что «Исламское государство» планирует устроить теракт, пронеся взрывчатку на борт самолета в ноутбуке.
О планах такого теракта, по данным The New York Times, израильские спецслужбы узнали, проникнув в компьютерную сеть одной из ячеек ИГ в Сирии. Террористы обсуждали, как изготовить взрывчатку, которую не обнаружит спецоборудование в аэропортах, и планировали замаскировать бомбу под аккумуляторы ноутбуков, передает Meduza.
Израиль передал оперативные данные о подготовке терактов со взрывчаткой в ноутбуках США. Именно этой информацией, по сведениям издания, президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время беседы с российским министром наедине в Белом доме.
О том, что Трамп сообщил Лаврову некие секретные сведения, полученные от Израиля, стало известно в середине мая. Позже выяснилось, что речь шла о планах террористов из ИГ, запрещенной в России, устроить взрыв на борту самолета. Израиль тогда крайне негативно отреагировал на передачу России секретной информации, полученной его спецслужбами.
После введения в марте 2017 года запрета на провоз ноутбуков в ручной клади на некоторых рейсах выдвигались предположения, что такие меры предосторожности связаны с возможным использованием этих устройств для теракта. Запрет на ноутбуки в ручной клади, по данным американских СМИ, обсуждался и во время встречи Трампа и Лаврова.
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