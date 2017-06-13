// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете

СМИ: Спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете
13 июня 2017 - 10:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудникам израильских спецслужб удалось получить информацию о том, что «Исламское государство» планирует устроить теракт, пронеся взрывчатку на борт самолета в ноутбуке.

О планах такого теракта, по данным The New York Times, израильские спецслужбы узнали, проникнув в компьютерную сеть одной из ячеек ИГ в Сирии. Террористы обсуждали, как изготовить взрывчатку, которую не обнаружит спецоборудование в аэропортах, и планировали замаскировать бомбу под аккумуляторы ноутбуков, передает Meduza.

Израиль передал оперативные данные о подготовке терактов со взрывчаткой в ноутбуках США. Именно этой информацией, по сведениям издания, президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время беседы с российским министром наедине в Белом доме.

О том, что Трамп сообщил Лаврову некие секретные сведения, полученные от Израиля, стало известно в середине мая. Позже выяснилось, что речь шла о планах террористов из ИГ, запрещенной в России, устроить взрыв на борту самолета. Израиль тогда крайне негативно отреагировал на передачу России секретной информации, полученной его спецслужбами.

После введения в марте 2017 года запрета на провоз ноутбуков в ручной клади на некоторых рейсах выдвигались предположения, что такие меры предосторожности связаны с возможным использованием этих устройств для теракта. Запрет на ноутбуки в ручной клади, по данным американских СМИ, обсуждался и во время встречи Трампа и Лаврова.

Ссылки по теме:
Meduza: Израильские спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Путин: США поддерживали боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в РФ Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, опубликованному телеканалом Showtime, заявил, что американская разведка поддерживала боевиков в Чечне для дестабилизации ситуации в России.
Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилиям МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 12 июня провел встрече со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.
Навального арестовали на 30 суток Суд признал Навального виновным в нарушении статей 19.3 и 20.2 КоАП РФ о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия
Апелляционный суд в Сан-Франциско заблокировал иммиграционный указ Трампа «Даже для президента иммиграция не является театром одного актера», - говорится в соответствующем решении