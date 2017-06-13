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«Сирийские демократические силы» приблизились к Ракке

«Сирийские демократические силы» приблизились к Ракке
13 июня 2017 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщили, что приблизились к стенам Старого города в Ракке, передает РИА Новости.

Ранее SDF заявляли, что освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) первый из западных районов Ракки.

Отмечается, что представитель оппозиции Ахмад Мохаммед отметил, что в районе аль-Санаа (al-Sanaa) до сих пор идут ожесточенные бои.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

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Ria.ru. SDF заявили, что приблизились к стенам Старого города в Ракке
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