Армения входит в топ-3 в СНГ по росту турпоездок из России

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в первую тройку государств СНГ по росту турпоездок российских туристов в первом квартале 2017 года. Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России в первые три месяца 2017 года.

Армения входит в число самых популярных стран у российских туристов. В первом квартале 2017 года число турпоездок россиян в Армению выросло на 20% до 65 тысяч.

Выездной туризм в страны СНГ и бывшего СССР в 2017 году сильно вырос также в Азербайджан (139 тысяч, +31%) и Грузию (135 тысяч, +27%).

По данным агентства, до 6.7 миллионов выросло количество туристических поездок из России за первые три месяца 2017 года, что на 24% больше, чем 5.4 миллиона поездок в первом квартале 2016 года.

Доминикана, Куба, Вьетнам, ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными пляжными направлениями россиян в первом квартале 2017 года, а популярные экскурсионные направления - Чехия, Италия, Испания и Франция также показали высокий рост выездных поездок в 2017 году.

Ереван вошел в топ-10 городов для туристических поездок россиян на летний уик-энд. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат. Первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на летние выходные, составляют: Ереван, Минск, Прага, Тбилиси, Баку, Таллин, Рига, Вильнюс, Барселона и Рим.