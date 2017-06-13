Автобус рейса Москва-Ереван упал в кювет под Воронежем: Есть пострадавшие
13 июня 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейсовый автобус Москва — Ереван съехал в кювет в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел утром 13 июня на 717 километре трассы М-4 «Дон». Отмечается, что 35-летний водитель не справился с управлением. Всего в транспортном средстве находились 39 человек.
В ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей — семилетний мальчик из Краснодарского края и девятилетняя девочка из Костромской области. С травмами средней степени тяжести их доставили в Богучарскую больницу.
Полиция проводит проверку произошедшего и решает вопрос о размещении пассажиров в гостиницах до прибытия другого автобуса.
Самое значимое
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
Partner news
Последние новости
В Нью-Йорке продали редкую армянскую карту Аукцион карт и атласов провела 7 июня галерея Swann. В числе 265 лотов, представленных на аукционе, была и уникальная армянская карта, датируемая XIX веком.
Группа «Руки Вверх!» даст концерт в Ереване Солист группы Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену СКК имени Карена Демирчяна в столице Армении 2 сентября
Мхитарян: Моя цель - сыграть на чемпионате мира «В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Одной из этих целей я добился. А вообще каждый мой следующий сезон должен быть лучше предыдущего. Можно сказать, это моя главная задача»,- отметил Мхитарян
МЧС РА представил подробности ДТП автобуса Москва-Ереван под Воронежем 13 июня в 14:30 рейсовый пассажирский автобус Ереван-Москва съехал с проезжей части дороги в Воронежской области и съехал в кювет.