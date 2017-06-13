Автобус рейса Москва-Ереван упал в кювет под Воронежем: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Рейсовый автобус Москва — Ереван съехал в кювет в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 13 июня на 717 километре трассы М-4 «Дон». Отмечается, что 35-летний водитель не справился с управлением. Всего в транспортном средстве находились 39 человек.

В ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей — семилетний мальчик из Краснодарского края и девятилетняя девочка из Костромской области. С травмами средней степени тяжести их доставили в Богучарскую больницу.

Полиция проводит проверку произошедшего и решает вопрос о размещении пассажиров в гостиницах до прибытия другого автобуса.