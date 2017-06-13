Материалы уголовного дела блогера Лапшина направлены в бакинский суд
13 июня 2017 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Материалы уголовного дела задержанного в Азербайджане блогера Александра Лапшина направлены в суд. Об этом 13 июня сообщил источник в правоохранительных органах.
Материалы представлены на рассмотрение судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсата Аббасова, пишет Trend.
В ближайшие дни станет известно время заседания подготовительного судебного процесса.
Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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