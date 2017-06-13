Ученые: Около 2.2 млрд человек в мире имеют лишний вес
13 июня 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые оценили число людей с лишним весом во всем мире, таковых оказалось около 2,2 миллиарда человек. Соответствующее исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.
Около 712 миллионов человек (10% людей во всем мире) страдают ожирением, среди них 108 миллионов детей и 604 миллиона взрослых. Чаще всего ожирение среди взрослых наблюдается в Египте, среди детей — в США, реже всего среди взрослых — во Вьетнаме, детей — в Бангладеш, пишет Lenta.ru.
По абсолютному числу страдающих ожирением среди взрослых лидируют США и Китай, детей — Китай и Индия.
К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ данных о людях, страдающих лишним весом, собранных в период с 1980 по 2015 год. Исследование поддерживалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
Индекс массы тела от 25 до 29 говорит об избыточном весе, ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии не справедливы для спортсменов-тяжеловесов.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
В Нью-Йорке продали редкую армянскую карту Аукцион карт и атласов провела 7 июня галерея Swann. В числе 265 лотов, представленных на аукционе, была и уникальная армянская карта, датируемая XIX веком.
Группа «Руки Вверх!» даст концерт в Ереване Солист группы Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену СКК имени Карена Демирчяна в столице Армении 2 сентября
Мхитарян: Моя цель - сыграть на чемпионате мира «В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Одной из этих целей я добился. А вообще каждый мой следующий сезон должен быть лучше предыдущего. Можно сказать, это моя главная задача»,- отметил Мхитарян
МЧС РА представил подробности ДТП автобуса Москва-Ереван под Воронежем 13 июня в 14:30 рейсовый пассажирский автобус Ереван-Москва съехал с проезжей части дороги в Воронежской области и съехал в кювет.