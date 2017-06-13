Доходы ОПЕК от экспорта нефти снизились до минимума с 2005 года
13 июня 2017 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Доходы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) от экспорта сырья в 2016 году опустились до минимального с 2005 года уровня. Об этом сообщается в ежегодном статистическом обзоре картеля.
Совокупная прибыль картеля от поставок нефти на мировой рынок в прошлом году сократилась на 13.2 процента по сравнению с годом ранее — до 445.7 миллиарда долларов. Максимальный доход ОПЕК получила в 2012 году — тогда он достиг 1.2 триллиона долларов, пишет Lenta.ru.
По итогам 2016 года единственной страной, которая нарастила прибыль от экспорта нефти, стал Иран. Его поступления увеличились в 1.5 раза — до 41.1 миллиарда долларов.
В физическом выражении поставки нефти странами ОПЕК в 2016 году выросли на 6.5 процента, до 25 миллионов баррелей в сутки.
В состав картеля входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея. В начале июня 2017 года Индонезия подала заявку на возобновление членства в картеля на условиях, что ей не придется сокращать добычу нефти.
В конце 2016 года ОПЕК и присоединившиеся к нему независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В Москве заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей в сутки. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение нефтедобычи еще на девять месяцев — до марта 2018 года.
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