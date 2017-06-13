Армения и НАТО обсудили расширение сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 13 июня принял специального представителя Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Приветствуя Аппатурая в НС РА, Баблоян отметил партнерские отношения республики с НАТО.

По словам спикера НС, участие Армении в программе «Партнерство во имя мира» оценивается как важный компонент системы многослойной безопасности нашей страны.

В этом контексте Баблоян подчеркнул важность участия Армении в миротворческих действиях в Косово и Афганистане и отметил: «Благодаря миротворческим действиям мы вносим важный вклад в обеспечение международного мира и безопасности, превращаясь из потребителя безопасности в производителя безопасности».

Председатель НС отметил, что Армения намерена повысить нынешние темпы своего сотрудничества с НАТО, уделив особое внимание реализации программы Армения – НАТО «Партнерство во имя мира», а также вовлечению в международные миротворческие действия с участием НАТО.

Баблоян подчеркнул важность формата парламентского сотрудничества и отметил, что с обретением в 2012 г. статуса ассоциированного члена ПА НАТО делегация НС РА активно участвовала в работах организации: в Армении трижды проведены семинары Роуз-Ротт, состоялись визиты комиссий ПА НАТО.

Председатель НС выразил надежду, что участие Армении в программах НАТО и ПА НАТО будет содействовать стабильному прогрессу, демократическим и институциональным реформам в нашей стране. В этом русле Баблоян отметил, что сегодня Армения – государство, не только не создающее каких-либо проблем миру, но и активно участвующее в процессах обеспечения мира.

Спецпредставитель Генерального секретаря НАТО Аппатурай поблагодарил Баблояна за прием и поздравил с избранием председателем НС. Отношения НАТО – Армения он оценил как доверительные, надежные, неуклонно прогрессирующие и удовлетворяющие обе стороны. Аппатурай выразил признательность Армении за участие в миротворческих действиях НАТО.

Аппатурай подчеркнул желание армянского общества и парламента продолжать и развивать сотрудничество с НАТО, заметив, что вскоре будут предложены представляющие интерес для Армении новые программы.

В завершение встречи собеседники коснулись конституционных реформ в Армении, механизмов парламентского контроля, сотрудничества НС – МО и намечаемых НАТО последующих программ.

Также 13 июня министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян провел встречу со спецпредставителем Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая и возглавляемую им делегацию. Подробности представляет пресс-служба МЧС РА.

В ходе встречи обсуждалось расширение сотрудничества Армения-НАТО в направлении сокращения рисков бедствий, повышения уровня готовности гражданских инфраструктур в рамках Программы действий индивидуального партнерства.

Стороны обсудили также возможности сотрудничества в сфере образования, а также необходимость регионального сотрудничества с применением механизмов НАТО.

«В сфере регионального сотрудничества мы открыты для всех партнеров», – отметил министр Тоноян.