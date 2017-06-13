Верховный лидер Ирана назвал США «страной террористов» и обвинил в создании ИГ

PanARMENIAN.Net - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и создании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Заявления США о том, что они ведут борьбу с ИГ, — это ложь», — сказал аятолла, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Хаменеи добавил, что Тегеран не собирается налаживать отношения с Вашингтоном.

«Большинство наших проблем с США просто невозможно решить. Америка — страна террористов и поддерживает террористов», — сообщил он.

После избрания Дональда Трампа президентом США отношения Вашингтона и Тегерана заметно ухудшились. Американский лидер прямо обвиняет Иран в подготовке и финансировании экстремистов, в ответ власти Исламской Республики заявляют, что политика США провоцирует кризисы в регионе.

19 апреля Трамп поручил Совету национальной безопасности оценить условия ядерной сделки с Ираном. За два с лишним месяца до того, 3 февраля, президент написал в Twitter, что Тегеран играет с огнем. До этого американский лидер назвал ядерное соглашение с Исламской Республикой «худшей сделкой в истории».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.