Ученые: Летучие мыши - главный источник смертоносных инфекций

PanARMENIAN.Net - Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что основным резервуаром смертельных коронавирусных инфекций являются летучие мыши.

Коронавирусами называют семейство вирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Они поражают человека и других млекопитающих. В 2002 году вспышка SARS, начавшаяся в Китае и распространившаяся в 27 странах, унесла жизни 774 человек. В 2012-м во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибли 640 человек.

Исследователи изучили более 12 тысяч летучих мышей, 3.4 тысячи грызунов и 3.5 тысячи обезьян в 20 странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. В этих регионах вероятность передачи вируса от диких животных к человеку очень высока. Были собраны образцы слюны, мочи, фекалий, которые отправили в лаборатории для генетического анализа, пишет Lenta.ru.

Почти 10 процентов пойманных учеными летучих мышей оказались носителями коронавирусов. У остальных животных этот показатель достигал 0,2 процента. Ученые определили, что большое разнообразие инфекционных агентов характерно для тех мест, в которых обитали несколько видов крылатых млекопитающих, например в лесах Амазонской низменности.