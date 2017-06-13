МЧС РА представил подробности ДТП автобуса Москва-Ереван под Воронежем

PanARMENIAN.Net - Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении представило некоторые детали ДТП рейсового автобуса Ереван-Москва.

Согласно сообщению, 13 июня в 14:30 рейсовый пассажирский автобус Ереван-Москва съехал с проезжей части дороги в Воронежской области и съехал в кювет.

По предварительным данным ДТП произошло на 710 км автодороги М-4 «Дон».

«В автобусе марки «Mercedes» в момент ДТП находились 39 пассажиров и 2 водителя.

В результате аварии пострадала 9-летняя Лусине Тамасян, которая с телесными повреждениями разной степени тяжести была госпитализирована в медцентр Воронежской области. После получения соответствующей медицинской помощи она была выписана из больницы», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус Москва — Ереван съехал в кювет в Воронежской области.