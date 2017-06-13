Мхитарян: Моя цель - сыграть на чемпионате мира

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, что его цель -сыграть на чемпионате мира. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

На вопрос о том, на что расчитывает сборная Армении, которая на четыре очка отстает от второго места в группе Е отборочного турнира чемпионата мира-2018, 28-летний футболист ответил: «После первых двух матчей многие критиковали нас так, словно мы уже провалили цикл. Но в футболе все возможно. Мы продолжим бороться. Это моя и наша цель - сыграть на чемпионате мира».

«В детстве у меня была мечта - выиграть Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Одной из этих целей я добился. А вообще каждый мой следующий сезон должен быть лучше предыдущего. Можно сказать, это моя главная задача»,- отметил Мхитарян.

Болельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна лучшим игроком финального матча Лиги Европы с «Аяксом (2:0).

10 июня на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы E между сборными Черногории и Армении. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В дебюте матча форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай открыл счет. На 28-й минуте форвард «Севильи» Стефан Йоветич удвоил преимущество хозяев мощным ударом из-за пределов штрафной в левый нижний угол после ассиста Йововича — 2:0. На 90-й минуте атакующий полузащитник «СКА-Хабаровска» Руслан Корян забил гол престижа после ассиста вингера «МЮ» Генриха Мхитаряна — 4:1.