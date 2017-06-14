Пожар в многоэтажном жилом доме в Лондоне: Есть пострадавшие
14 июня 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - На западе Лондона пожар охватил 27-этажный жилой дом, пострадали по предварительной информации два человека, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что на месте пожара с огнем пытаются справиться 200 спасателей.
На данный момент известно о нескольких раненых и отравившихся дымом людях. О жертвах точной информации нет, но издание приводит слова одного из выведенных из здания жильца о том, что его сосед мог выпрыгнуть из окна, спасаясь от огня.
Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей начали вить веревки из простыней, чтобы самостоятельно выбраться из квартир.
Полиция выводила людей столь быстро, что многие оказались на улице в пижамах. Стражи порядка оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться — в настоящее время от него отлетают горящие куски.
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