В результате пожара в Лондоне есть погибшие (видео)
14 июня 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате пожара, вспыхнувшего в 27-этажном жилом доме в британской столице, есть погибшие. Об этом в среду, 14 июня, заявил комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон.
Число жертв пока не уточняется. По словам комиссара, причина возгорания также неизвестна, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
13 июня на западе Лондона пожар охватил жилой многоквартирный дом. На место ЧП прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы. В больницы госпитализировали 30 пострадавших.
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