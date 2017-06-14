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В результате пожара в Лондоне есть погибшие (видео)

В результате пожара в Лондоне есть погибшие
 14 июня 2017 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате пожара, вспыхнувшего в 27-этажном жилом доме в британской столице, есть погибшие. Об этом в среду, 14 июня, заявил комиссар пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

Число жертв пока не уточняется. По словам комиссара, причина возгорания также неизвестна, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

13 июня на западе Лондона пожар охватил жилой многоквартирный дом. На место ЧП прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы. В больницы госпитализировали 30 пострадавших.

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Lenta.ru: Пожарные сообщили о погибших при пожаре в 27-этажном жилом доме Лондона
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