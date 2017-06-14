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При пожаре в многоэтажном доме в Лондоне погибли 6 человек

При пожаре в многоэтажном доме в Лондоне погибли 6 человек
14 июня 2017 - 14:41 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере, шесть человек погибли в результате крупного пожара, который произошел в многоквартирном жилом Лондоне, передает Интерфакс со ссылкой на Sky News.

Между тем, число жертв неокончательное. Очевидцы сообщают, что видели, как люди выпрыгивали из окон в надежде спастись.

На месте продолжают работать пожарные. По их словам, угрозы обрушения 27-этажного здания нет. Местные власти признаются, что у них нет информации о том, сколько человек может до сих пор находиться в доме. В соцсетях появляются десятки сообщений от лондонцев, пытающихся найти своих близких, которые могли быть в здании.

Десятки людей были эвакуированы из жилого дома Гренфелл Тауэр, который загорелся в ночь на среду. Британские СМИ сообщают, что возгорание началось на одном из нижних этажей, а затем огонь быстро распространился по всему зданию.

Yahoo News со ссылкой на данные инициативной группы местных жителей отмечает, что жильцы ранее жаловались на опасные условия проживания. В частности в 2014 году они обращались в местную пожарную охрану по поводу проведенного в здании ремонта. Люди обращали внимание на то, что в доме только один вход, а в случае возгорания пожарным будет сложно попасть внутрь.

Кроме того, жильцы полагают, что огонь быстро распространялся из-за большого количества пластика, использованного в отделке.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Полиция Лондона подтвердила гибель шести человек в пожаре в жилом доме
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