// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Около 70 тысяч жителей Восточного Алеппо вернулись в свои дома

Около 70 тысяч жителей Восточного Алеппо вернулись в свои дома
14 июня 2017 - 15:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей, вернулись в свои дома в восточные районы Алеппо с начала операции по освобождению города. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко.

«В кратчайшие сроки возобновлено электро- и водоснабжение жилых кварталов. Это позволило вернуться в свои дома в восточные районы Алеппо 16 тысячам семей. Это более чем 69 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей», - сказал Савченко, передает ТАСС.

Савченко также сообщил, что российские самолеты не приближались к Алеппо ближе, чем на 10 км, с момента начала освобождения города.

«Так, с 18 октября 2016 года до окончания операции в районе Алеппо были полностью прекращены полеты авиации ВКС России. Российские самолеты не приближались к городу ближе 10 км», - сказал Савченко.

Савченко отметил, что российские саперы с начала операции по освобождению Алеппо разминировали 200 социально значимых объектов города.

«Российскими саперами было разминировано 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более 2 тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч взрывоопасных предметов», - сказал он.

После освобождения Алеппо в очистке восточных кварталов от взрывоопасных предметов принимал участие отряд разминирования из состава Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации.

«В общей сложности в разминировании города было задействовано более 200 военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники», - уточнил генерал.

Также Савченко заявил, что Страны Запада и различные международные организации неоднократно призывали оказать гуманитарную помощь жителям Восточного Алеппо, но сами ничего не сделали.

«Хочу отметить, что в ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям Восточного Алеппо», - сказал Савченко.

По его словам, ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в Восточном Алеппо.

«Кроме России, помощь жителям Алеппо поступила от Армении, Белоруссии, Азербайджана и Сербии», - сказал генерал.

Читайте также: Часть доставленной из Армении гумпомощи направлена в Дамаск

«Отдельно хочу отметить, что международные организации, за исключением Международного Комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, в операции по эвакуации боевиков и членов их семей из Алеппо участия не принимали», - подчеркнул Савченко.

Он напомнил, что с начала операции по освобождению города для вывода мирного населения из контролируемых террористами кварталов было создано шесть гуманитарных коридоров.

«В общей сложности по организованным гуманитарным коридорам в безопасные районы города из Восточного Алеппо выведено 108 076 мирных жителей, в том числе 47 183 ребенка», - сказал генерал. Мирные жители после получения продовольствия и необходимой медицинской помощи могли свободно вернуться в свои дома.

«Всего за время гуманитарной операции в Алеппо российским Центром по примирению проведено 155 гуманитарных акций, роздано 300 тонн продовольствия», - уточнил он.

Ссылки по теме:
ТАСС: Почти 70 тыс. жителей Восточного Алеппо вернулись в свои дома с начала освобождения города
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Большой симфонический оркестр им.Чайковского 25 июня выступит концертом в Ереване Концерт состоится 25 июня в Ереване в концертном зале имени Арама Хачатуряна в рамках фестиваля «Ереванские перспективы»
Таджикистан хочет приобрести навыки Армении в переработке сельхоз продуктов Президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы.
Ученые изобрели помогающее загорать без солнца вещество Объектом их исследования стал ген MC1R, который отвечает за выработку меланина в коже
Конституционный суд Армении рассмотрит заявление родственников убитой семьи Аветисян Конституционный суд Армении принял к производству иск правопреемников убитой российским военным Валерием Пермяковым в 2015 году в Гюмри семьи Аветисян.