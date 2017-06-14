Около 70 тысяч жителей Восточного Алеппо вернулись в свои дома
14 июня 2017 - 15:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей, вернулись в свои дома в восточные районы Алеппо с начала операции по освобождению города. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко.
«В кратчайшие сроки возобновлено электро- и водоснабжение жилых кварталов. Это позволило вернуться в свои дома в восточные районы Алеппо 16 тысячам семей. Это более чем 69 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей», - сказал Савченко, передает ТАСС.
Савченко также сообщил, что российские самолеты не приближались к Алеппо ближе, чем на 10 км, с момента начала освобождения города.
«Так, с 18 октября 2016 года до окончания операции в районе Алеппо были полностью прекращены полеты авиации ВКС России. Российские самолеты не приближались к городу ближе 10 км», - сказал Савченко.
Савченко отметил, что российские саперы с начала операции по освобождению Алеппо разминировали 200 социально значимых объектов города.
«Российскими саперами было разминировано 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более 2 тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч взрывоопасных предметов», - сказал он.
После освобождения Алеппо в очистке восточных кварталов от взрывоопасных предметов принимал участие отряд разминирования из состава Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации.
«В общей сложности в разминировании города было задействовано более 200 военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники», - уточнил генерал.
Также Савченко заявил, что Страны Запада и различные международные организации неоднократно призывали оказать гуманитарную помощь жителям Восточного Алеппо, но сами ничего не сделали.
«Хочу отметить, что в ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям Восточного Алеппо», - сказал Савченко.
По его словам, ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в Восточном Алеппо.
«Кроме России, помощь жителям Алеппо поступила от Армении, Белоруссии, Азербайджана и Сербии», - сказал генерал.
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«Отдельно хочу отметить, что международные организации, за исключением Международного Комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, в операции по эвакуации боевиков и членов их семей из Алеппо участия не принимали», - подчеркнул Савченко.
Он напомнил, что с начала операции по освобождению города для вывода мирного населения из контролируемых террористами кварталов было создано шесть гуманитарных коридоров.
«В общей сложности по организованным гуманитарным коридорам в безопасные районы города из Восточного Алеппо выведено 108 076 мирных жителей, в том числе 47 183 ребенка», - сказал генерал. Мирные жители после получения продовольствия и необходимой медицинской помощи могли свободно вернуться в свои дома.
«Всего за время гуманитарной операции в Алеппо российским Центром по примирению проведено 155 гуманитарных акций, роздано 300 тонн продовольствия», - уточнил он.
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