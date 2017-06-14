Slate обнаружил плагиат в Нобелевской лекции Боба Дилана

PanARMENIAN.Net - Американское сетевое издание Slate проанализировало Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана и пришло к неутешительному выводу, что отдельные ее фразы «позаимствованы» у интернет-портала SparkNotes, помогающего школьникам справиться с домашними заданиями, передает ТАСС.

Slate обратило внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной одному из его любимых произведений - роману Германа Мелвилла «Моби Дик» - в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги.

Издание даже приводит таблицу, по которой можно проследить явное сходство между текстами.

Автор статьи в Slate обратился за комментарием к профессорам английского языка и литературы, некоторые из которых не усмотрели ничего «преступного» в лекции Дилана. Правда, один из них, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета все же заявил, что если бы Дилан учился у него и подал работу с этими отрывками, он бы ее не принял.

Выступление с Нобелевской лекцией в течение шести месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня) - необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 млн крон (920 тыс. долларов). Издание обращает внимание на то, что речь Дилана была направлена в адрес Шведской академии незадолго до этого последнего срока, и предлагает поделиться частью полученной суммы с автором краткого содержания «Моби Дика» на SparkNotes.

Медаль и диплом Нобелевской премии Дилану вручили в апреле, когда он находился в Швеции с концертами. На церемонии награждения нобелевских лауреатов в декабре он не присутствовал. Более того, в течение нескольких недель после присуждения Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе в октябре 2016 года члены жюри не могли с ним связаться.

Боб Дилан стал первым в истории музыкантом, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Решение было обнародовано 13 октября 2016 года, после чего Дилан в течение двух недель никак не комментировал это событие. Лауреат Нобелевской премии по литературе с одесскими корнями сочинил более 500 песен. Его наградили за «создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции».