Конституционный суд Армении рассмотрит заявление родственников убитой семьи Аветисян

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Армении принял к производству иск правопреемников убитой российским военным Валерием Пермяковым в 2015 году в Гюмри семьи Аветисян. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненный полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.

Слушания по делу об установлении соответствия Конституции Армении статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса на основании заявления Лусине Аветисян, Анаит Коштоян, Андраника и Нарине Погосянов (правопреемников семьи Аветисян – ред.) назначены на 3 октября 2017 года.

Поданное в Конституционный суд Армении заявление по словам адвоката Арамазда Кивиряна, касается законодательного положения в связи с гражданским иском о возмещении ущерба, сообщает «Кавказский узел». Адвокат напомнил, что в суде первой инстанции представил гражданский иск, в котором содержалась просьба о возмещении ущерба правопреемникам – по 50 тысяч евро за каждого взрослого члена убитой семьи и по 100 тысяч евро – за двоих детей.

Однако, как отметил Кивирян, суд первой инстанции отказался принять в производство данный иск. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без рассмотрения, объяснив это тем, что Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет обжаловать данное решение. То же самое произошло и в Кассационном суде.

«В конституционном суде мы подали заявление по части законодательной нормы, создающей такое положение. Требуем признать антиконституционными и недействительными статьи 61 и 63 Конституции Армении (право на судебную защиту человека и право на обращение в международные органы по защите прав человека)», - рассказал адвокат.

Осужденный в Армении пожизненно за убийство семьи Аветисянов из 7 человек в городе Гюмри российский военнослужащий Валерий Пермяков 18 мая передан России.