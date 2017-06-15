В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
15 июня 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце, сообщает The Daily Caller.
Госдеп США также подтвердил задержание Эюпа Йылдырыма и Синана Нарина.
«Теперь после предъявления обвинений, Госдеп взвесит возможности дополнительных мер в отношении указанных лиц в соответствии с законом. Дальнейшие шаги будут пропорциональны обвинениям», - заявили в Госдепе.
Сообщается, что 50-летний Эюп Йылдырым - владелец строительной компании в Нью Джерси. Ему предъявлены обвинения в нападении с нанесением телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Синану Нарину предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах.
Отмечается, что на видео с места событий видно как Эюп Йылдырым пинает ногами женщину-участницу протеста, лежащую на земле.
Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты, соглсно сообщению АНКА, были - армяне, курды и езиды. Они протестовали против визита Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
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