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Путин: Асад сам понимает свои ошибки

Путин: Асад сам понимает свои ошибки
15 июня 2017 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москве понимают, что нынешнее руководство Сирии допустило ошибки «в строительстве отношений внутри собственной страны», но все равно не хотят отстранения и убийства президента Башара Асада, иначе «весь регион может опуститься в полный хаос». Так президент Владимир Путин объяснил режиссеру Оливеру Стоуну, почему Россия поддерживает правительство Сирии. Фильм «Интервью с Путиным» рассказывает ТАСС.

Путин напомнил, что тяжелая ситуация в Ираке и Ливии образовалась из-за «силового смещения действующих режимов» и ликвидации их руководителей. Перед тем как принять решение поддержать Асада, Москва обсудила с ним ситуацию и «выяснилось, что он и сам понимает многие проблемы», рассказал президент. По его словам, сирийский лидер «не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией, готов согласиться с тем, что будущие возможные выборы президента будут поставлены под строгий жесткий международный контроль».

Москва, по словам Путина, заинтересована не в раздувании сирийского конфликта, а в налаживании диалога ради сохранения территориальной целостности Сирии. «Нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании и Египта», - сказал он Стоуну.

Он считает, что в Сирии удалось добиться прогресса, поскольку значительная территория освобождена от ИГ («Исламское государство»). Он особо отметил, что очень многие группировки и племена в Сирии, в том числе суннитские племена, заявили о готовности воевать против ИГИЛ.

«Мы установили с ними контакт, мы проинформировали об этом президента Асада и сирийское военное руководство, - пояснил Путин. - Мы сказали, что будем поддерживать те суннитские группировки, которые готовы воевать против ИГИЛ. В принципе, президент Асад и сирийские военные с этим согласны».

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