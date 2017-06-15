C 16 июня начнет работу электричка по маршруту Раздан-Ереван-Севан
15 июня 2017 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Любители отдыха на озере Севан с 16 июня могут воспользоваться услугами электрички ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» маршрутом Раздан - Алмаст (Ереван) - Шоржа.
Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Со станции Раздан поезд отправляется в 6:45 утра, прибытие на платформу Алмаст в Ереване – в 8:10. Со станции Алмаст в направлении Севана поезд отбывает в 08:30. На станцию Шоржа поезд прибывает в 11:28.
В обратном направлении электропоезд отправляется в 17:00 и прибывает в Ереван в 20:00, в Раздан – в 21:42. Электропоезд до станции Шоржа (Севан) назначается на ЮКЖД каждый летний сезон для создания более комфортных условий поездки для отдыхающих, а также для разгрузки транспортных развязок в направлении Ереван-Севан.
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО «ЮКЖД» согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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