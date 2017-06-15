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Ученые: Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти

Ученые: Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти
15 июня 2017 - 15:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Употребление жареной картошки увеличивает риск преждевременной смерти в два раза. К такому неприятному выводу пришли американские эксперты в сфере здорового питания.

Ученые из США выяснили, что люди, которые употребляют чипсы или любые другие продукты из жареного картофеля два или более раз каждую неделю, в два раза чаще умирают преждевременно по сравнению с теми, кто не ест эти продукты. Данные выводы были сделаны на основе наблюдений за 4 440 человек в возрасте от 45 до 79 лет, которые продолжались в течение 8 лет, пишет Medikforum.

За этот период из жизни ушли 236 человек. Ученые тщательно оценили количество употребляемого картофеля на основе специальных вопросников. Был выделен риск смерти, который повышался у людей, регулярно употребляющих жареную картошку.

Любители нежареной картошки не входили в группу повышенного риска в связи с угрозой преждевременной смерти, а употребление жареной картошки в количестве всего двух раз в месяц также не было связано не с какой дополнительной опасностью раннего ухода из жизни.

Исследователи подчеркивают, что в ходе своего наблюдения они не оценивали другие нездоровые привычки и активности, поэтому поклонники жареной картошки просто могли умирать раньше от курения или алкоголизма. А это значит, что регулярное употребление жареной картошки вовсе не обязательно является единственным фактором риска преждевременного ухода из жизни, и могут существовать другие причины, которые объясняют этот феномен.

Однако известно, что жареные продукты, в целом, не слишком полезны для сердечно-сосудистой системы человека.

Photo. Smittenkitchen.com
Ссылки по теме:
CNN. Eating fried potatoes linked to higher risk of death, study says
Medikforum: Употребление жареной картошки грозит преждевременной смертью
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