«Где нет справедливости – там нет государства»: Турецкая оппозиция провела марш протеста
15 июня 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции начала 15 июня марш протеста против приговора депутату от НРП Энису Бербероглу из Анкары в Стамбул.
«Где нет справедливости – там нет государства. Глухие к голосу справедливости услышат наш голос. Мы не хотим, чтобы в тюрьмах сидели журналисты, преподаватели. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире, все вместе. Я буду идти до самого Стамбула (около 450 километров – ред.). Мы будем продолжать наш марш до тех пор, пока в Турцию не вернется справедливость», — заявил лидер партии Кемаль Кылычдароглу в центральном парке Гювен турецкой столицы.
14 июня Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.
Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT и направлявшиеся к турецко-сирийской границе. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли «логистическую и гуманитарную помощь» сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.
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