Глава ЦИК РА - Свитальскому: Не нужно сгущать краски и концентрироваться на упущениях хода выборов

PanARMENIAN.Net - Принятие нового Избирательного кодекса в Армении дало старт новой электоральной культуре. Впервые вокруг чрезмерно важных вопросов были достигнуты консенсусные решения. Это предоставило возможность обнародовать списки с подписями избирателей. Об этом заявил сегодня на обсуждении по теме «Электоральные развития в Армении» председатель Центральной избирательной комиссии РА Тигран Мукучян.

«Это было новым стилем работы, с вовлечением гражданского общества. Особо хочу подчеркнуть закрепленные в ИК правовые нормы, обеспечивающие широкую прозрачность», – отметил Тигран Мукучян.

По его словам, вряд ли найдется иной Избирательный кодекс со столь прозрачными правовыми нормами.

При этом глава ЦИК Армении призвал присутствующего на обсуждении руководителя делегации ЕС, посла Петра Свитальского не концентрироваться лишь на негативных моментах и замечать также достижения.

«При представлении мнений важны честность и искренность. Не нужно сгущать краски, делая акцент лишь на 1% правонарушений, впадать в крайности. Конечно, никто и не говорит, что не нужно критиковать и указывать на упущения. Однако на этих выборах мы зарегистрировали серьезнейший прогресс. Он был очевиден во время проведенных по новому ИК выборов. И блестящим примером сказанного является восприятие общества в поствыборный период», – резюмировал Тигран Мукучян.

Ранее посол Свитальский в своем слове заявил, что прошедшие 2 апреля в Армении парламентские выборы не были совершенными, на выборах оставили след сообщения об избирательных взятках и давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний.