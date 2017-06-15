Путин: Опыт российских ВС в Сирии бесценен
15 июня 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Новые российские вооружения и военная техника проходят апробацию в условиях военных действий в Сирии и опыт их применения является бесценным. Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 июня во время «Прямой линии».
«Огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие», - сказал он, передает ТАСС.
По его словам, представители предприятий выезжают в Сирию и вносят коррективы и доводку вооружения и военной техники в зависимости от его эффективности в ходе боевых действий.
«Могу сказать, что опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще и с применением новейшего оружия является абсолютно бесценным, без всякого преувеличения говорю», - сказал президент.
При этом Владимир Путин заявил, что одной из задач на ближайшую перспективу для России является повышение боеспособности сирийский Вооруженных сил.
«Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу - поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы и на Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов», - сказал он.
«При необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации, можно было бы оказывать им текущую поддержку в решении задач по борьбе с террористическими организациями. Таковы наши планы», - добавил Путин.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.
Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян.
Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.
Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге 15 июня европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.