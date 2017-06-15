СМИ: Судью ООН в Турции приговорили к тюремному сроку по обвинению в терроризме
15 июня 2017 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие власти приговорили к 7.5 годам заключения судью Международного суда ООН Айдына Седафа Акая по обвинению в «членстве в террористической организации», несмотря на его дипломатический иммунитет.
Как сообщает Reuters, Международный суд обвинил Турцию в нарушении международного права, так как Акай обладает дипломатическим иммунитетом. Задержание Акая считается первым случаем нарушения иммунитета судьи ООН, пишет РИА Новости.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.
Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян.
Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.
«Майн кампф» с автографом Гитлера выставлен на аукционе в Британии Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце