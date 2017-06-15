СМИ: Судью ООН в Турции приговорили к тюремному сроку по обвинению в терроризме

PanARMENIAN.Net - Турецкие власти приговорили к 7.5 годам заключения судью Международного суда ООН Айдына Седафа Акая по обвинению в «членстве в террористической организации», несмотря на его дипломатический иммунитет.

Как сообщает Reuters, Международный суд обвинил Турцию в нарушении международного права, так как Акай обладает дипломатическим иммунитетом. Задержание Акая считается первым случаем нарушения иммунитета судьи ООН, пишет РИА Новости.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.