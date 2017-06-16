Norway Chess: Аронян - лидер турнира после ничьей с Анандом

PanARMENIAN.Net - Партия между армянским гроссмейстером Левоном Ароняном и экс-чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом в 8-м туре проходящего в Ставангере Norway Chess Classic - 2017 завершилась вничью. Вне зависимости от исхода матчей Аронян за тур до окончания турнира сохранил единоличное лидерство.

Ничьей закончилась также встреча американцев Хикару Накамуры и Уэсли Со.

После семи партий Аронян возглавляет турнирную таблицу с 5 очками, на втором месте - Накамура с 4,5 очками

Пятый турнир Norway Chess Classic-2017 в Ставангере стартовал 5 июня и продлится до 17 июня. 10 сильнейших гроссмейстеров мира играют по круговой системе.