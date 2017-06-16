AP: Многие главари ИГ сбежали из Ракки и Мосула
16 июня 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Многие главари террористической организации «Исламское государство» (ИГ) сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула, которые штурмуют силы международной коалиции. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники в США и Сирии.
По данным агентства, боевики обосновались вдали от передовой в городе Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Город находится в центре долины реки Евфрат вблизи границы с Ираком, пишет «Ъ».
Мосул — второй по величине город Ирака — был захвачен в 2014 году и стал неофициальной столицей ИГ. Операция по очистке города от боевиков ведется иракской армией с октября 2016 года при воздушной поддержке международной коалиции. До войны и до взятия Ракки исламистами население города превышало 200 тыс. человек. По данным возглавляемой США антитеррористической коалиции, «столицу халифата» обороняют от 3 до 4 тысяч боевиков ИГ.
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