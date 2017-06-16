Минобороны РФ: В Сирии возможно ликвидирован лидер ИГ аль-Багдади

PanARMENIAN.Net - Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара. Об этом 16 июня сообщили в Минобороны РФ.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в конце мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ, пишет «Интерфакс».

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - заявили российские военные.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», - сказали в Минобороны РФ.

Среди ликвидированных террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

Российский авиаудар по командному пункту ИГ был нанесен 28 мая в 00:35 - 00:45 после подтверждения информации о месте и времени встречи главарей террористов.

На протяжении последних лет периодически появлялись сообщения о смерти или захвате аль-Багдади, однако впоследствии они не получали подтверждения. Последнее подобное сообщение появилось в СМИ 11 июня. Тогда британская Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии написала, что лидер ИГ ликвидирован в результате авианалета на Ракку.