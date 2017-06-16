Мэл Гибсон появился в трейлере сиквела комедии «Здравствуй, папа, Новый год!»

PanARMENIAN.Net - Появился трейлер комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2». В продолжении хита 2015 года можно будет увидеть не только Уилла Феррелла и Марка Уолберга, но также Мэла Гибсона и Джона Литгоу.

В комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» рассказывалось о противостоянии двух отцов — миролюбивого Брэда (Уилл Феррелл) и мужественного Дасти (Марк Уолберг). Брэд женат на бывшей супруге Дасти, Саре (Линда Карделлини), и растит его детей, что совсем не нравится настоящему отцу. Они вынуждены постоянно воевать за внимание как отпрысков, так и Сары. В сиквеле Дасти и Брэд пришли к взаимопониманию, но теперь соревноваться друг с другом начинают их отцы (Мэл Гибсон и Джон Литгоу), пишет «Кинопоиск».

Фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2» выйдет в ноябре 2017 года.