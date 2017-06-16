// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Мэл Гибсон появился в трейлере сиквела комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» (видео)

Мэл Гибсон появился в трейлере сиквела комедии «Здравствуй, папа, Новый год!»
 16 июня 2017 - 18:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Появился трейлер комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2». В продолжении хита 2015 года можно будет увидеть не только Уилла Феррелла и Марка Уолберга, но также Мэла Гибсона и Джона Литгоу.

В комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» рассказывалось о противостоянии двух отцов — миролюбивого Брэда (Уилл Феррелл) и мужественного Дасти (Марк Уолберг). Брэд женат на бывшей супруге Дасти, Саре (Линда Карделлини), и растит его детей, что совсем не нравится настоящему отцу. Они вынуждены постоянно воевать за внимание как отпрысков, так и Сары. В сиквеле Дасти и Брэд пришли к взаимопониманию, но теперь соревноваться друг с другом начинают их отцы (Мэл Гибсон и Джон Литгоу), пишет «Кинопоиск».

Фильм «Здравствуй, папа, Новый год! 2» выйдет в ноябре 2017 года.

Ссылки по теме:
Variety. Mel Gibson Plays the Grandpa From Hell in ‘Daddy’s Home 2’ Trailer
Kinopoisk.ru: Появился трейлер комедии «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
 Самое значимое
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам ЗмюрныВ Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюстК 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля АзнавураПервый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
 Статьи
Так близко, но такие разные

Какие концерты ожидаются в Армении и Грузии

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Кинокритики: «Нелюбовь» Звягинцева претендует на главный приз в Каннах
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги В подобной обуви можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги
Лондон отказался подписывать сделку по Brexit до прояснения дальнейших отношений с ЕС Британия не подпишет договоренность о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся об отношениях после Brexit
Суд сократил срок ареста Навального Суд учел наличие у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем в связи с травмой глаза