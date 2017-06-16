Камо Ареян в 5-й раз избран первым заместителем мэра Еревана
16 июня 2017 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана 16 июня первым заместителем мэра армянской столицы назначен Камо Ареян. Кандидатуру Ареяна на посту первого заместителя мэра Еревана поддержали 45 членов Совета старейшин Еревана, «против» проголосовали 5, еще 12 воздержались.
Мэр Еревана Тарон Маргарян перед голосованием отметил, что Ареяна знают все, у него большой опыт в системе государственного управления, местного самоуправления в городе Ереване, пишет Panorama.am.
Один из представителей фракции возглавляемой Заруи Постанджян партии «Страна абрикоса» спросил мэра, будет ли эффективным переназначение Ареяна вице-мэром Еревана с учетом того, в годы его пребывания на этом посту сократилась площадь зеленых насаждений.
Маргарян в ответ сказал, что будет эффективным, с учетом его опыта, пройденного пути, преданности работе.
«Команда Республиканской партии Армении считает, что будет эффективным», – отметил он.
Представители фракции «Страна абрикоса» отметили, что они не поддержат кандидатуру Ареяна, поскольку, по их словам, с его переназначением проблемы ереванцев останутся нерешенными.
В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 48 Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване», заместители мэра назначаются Советом старейшин по представлению мэра, первый заместитель мэра должен быть членом Муниципального совета Еревана.
Самое значимое
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Partner news
Самое читаемое в разделе
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Последние новости
Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза» Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги В подобной обуви можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги
Лондон отказался подписывать сделку по Brexit до прояснения дальнейших отношений с ЕС Британия не подпишет договоренность о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся об отношениях после Brexit