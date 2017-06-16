Камо Ареян в 5-й раз избран первым заместителем мэра Еревана

PanARMENIAN.Net - На внеочередном заседании Совета старейшин Еревана 16 июня первым заместителем мэра армянской столицы назначен Камо Ареян. Кандидатуру Ареяна на посту первого заместителя мэра Еревана поддержали 45 членов Совета старейшин Еревана, «против» проголосовали 5, еще 12 воздержались.

Мэр Еревана Тарон Маргарян перед голосованием отметил, что Ареяна знают все, у него большой опыт в системе государственного управления, местного самоуправления в городе Ереване, пишет Panorama.am.

Один из представителей фракции возглавляемой Заруи Постанджян партии «Страна абрикоса» спросил мэра, будет ли эффективным переназначение Ареяна вице-мэром Еревана с учетом того, в годы его пребывания на этом посту сократилась площадь зеленых насаждений.

Маргарян в ответ сказал, что будет эффективным, с учетом его опыта, пройденного пути, преданности работе.

«Команда Республиканской партии Армении считает, что будет эффективным», – отметил он.

Представители фракции «Страна абрикоса» отметили, что они не поддержат кандидатуру Ареяна, поскольку, по их словам, с его переназначением проблемы ереванцев останутся нерешенными.

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 48 Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване», заместители мэра назначаются Советом старейшин по представлению мэра, первый заместитель мэра должен быть членом Муниципального совета Еревана.