Лукашенко: Карабахский вопрос может быть решен в рамках ОДКБ
16 июня 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабахский вопрос может быть решен в рамках ОДКБ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ, отметив, что проблемы в регионе Организации договора о коллективной безопасности необходимо решать самостоятельно, без иностранных политбюро.
«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - подчеркнул глава государства, пишет БЕЛТА.
Он отметил, что если бы удалось развязать существующие настораживающие моменты и точки нестабильности на пространстве ОДКБ, то авторитет организации значительно бы вырос.
Между тем, ранее Лукашенко заявил, что Армения и Азербайджан должны решать карабахскую проблему без посредников.
В марте 2017 года Лукашенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии, также коснулся истории с блогером Александром Лапшиным. «Есть острые вопросы — у армян, у белорусов. Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане — президент или азербайджанцы об этом спрашивают — у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно. Поэтому наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение — не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему», — сказал Лукашенко, передает пресс-служба.
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