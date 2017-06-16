// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Шахматист Самуэль Севян претендует на звание чемпиона США

Шахматист Самуэль Севян претендует на звание чемпиона США
16 июня 2017 - 16:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский шахматист армянского происхождения Самуэл Севян довольно успешно выступает на чемпионате Америки по шахматам, где помимо медалей оспариваются 4 путевки на розыгрыш кубка мира.

После уже состоявшегося 8 тура 16-летний гроссмейстер заработал 6,5 очка и разделяет 2-8-е места. В последней партии Севян уже на 27-м шагу заставил соперника остановить часы, пишет A1plus.am.

Еще один участник турнира армянского происхождения, представляющий Бразилию Григор Севак Мхитарян, также завершил победой встречу 8-го тура. Он заработал 5,5 очков и пока еще теоретически может бороться за четыре путевки, однако для этого необходимо победить в последних трех партиях.

16 июня состоятся встречи 9-го тура. Самуэл Севян черными сразится с перуанским гроссмейстером Эмилио Кордобаем, а Григор Севак Мхитарян померится силами с костариканцем Леонардо Валдесом.

Ссылки по теме:
Սամուել Սևյանը հավակնում է Ամերիկայի չեմպիոնի կոչմանը. A1plus.am
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза» Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес
Полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента Задержание произошло возле одного из входов в Вестминстерский дворец. Пострадавших нет
Ученые изобрели тест, определяющий случаи развития гриппа в смертельно опасный Новый тест не требует принципиально нового оборудования, для него нужна всего одна капля крови пациента и несколько часов на ее исследование. Результаты точны на 91%