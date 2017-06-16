Шахматист Самуэль Севян претендует на звание чемпиона США
16 июня 2017 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский шахматист армянского происхождения Самуэл Севян довольно успешно выступает на чемпионате Америки по шахматам, где помимо медалей оспариваются 4 путевки на розыгрыш кубка мира.
После уже состоявшегося 8 тура 16-летний гроссмейстер заработал 6,5 очка и разделяет 2-8-е места. В последней партии Севян уже на 27-м шагу заставил соперника остановить часы, пишет A1plus.am.
Еще один участник турнира армянского происхождения, представляющий Бразилию Григор Севак Мхитарян, также завершил победой встречу 8-го тура. Он заработал 5,5 очков и пока еще теоретически может бороться за четыре путевки, однако для этого необходимо победить в последних трех партиях.
16 июня состоятся встречи 9-го тура. Самуэл Севян черными сразится с перуанским гроссмейстером Эмилио Кордобаем, а Григор Севак Мхитарян померится силами с костариканцем Леонардо Валдесом.
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