Лондон отказался подписывать сделку по Brexit до прояснения дальнейших отношений с ЕС
16 июня 2017 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Британия не подпишет договоренность о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся об отношениях после Brexit. Об этом говорится в заявлении министерства по делам Brexit.
«Как уже говорилось ранее, мы полагаем, что соглашение о выходе Британии из ЕС и договоренность о будущих отношениях Лондона и Брюсселя должны быть согласованы одновременно. Мы полагаем, что процесс выхода невозможно завершить, не приняв во внимание будущих отношений. Это взаимосвязанные вещи», — указывается в тексте, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из Евросоюза. Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.
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