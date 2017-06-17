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Боксер Гурген Оганесян стартовал с победы на ЧЕ

Боксер Гурген Оганесян стартовал с победы на ЧЕ
17 июня 2017 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в украинском Харькове чемпионате Европы по боксу первый представитель Армении Гурген Оганесян (+91 кг) стартовал с победы.

Армянский спортсмен взял верх над сербом Владаном Бабичем и вышел в 1/8 финала, передает пресс-служба НОК Армении.

18 июля в борьбу вступят Владимир Маркарян (69 кг) и Нарек Манасян (91 кг).

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