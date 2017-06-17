Ученые прочитали запись на глиняном черепке: Древнееврейские военные нуждались в вине и деньгах

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Тель-Авивского университета с помощью мультиспектральной съемки смогли прочитать ранее неизвестную надпись, сделанную на глиняном черепке. Артефакт, датированный примерно 600 годом до нашей эры, был найден в иудейской крепости Арад, и в течение 50 лет находился в Израильском музее в Иерусалиме. Исследование опубликовано в PLoS ONE.

Тексты на черепках, сохранившихся в Араде, датируются коротким промежутком времени перед вавилонским завоеванием Иудеи. Они представляли собой военную корреспонденцию, которая касалась поставок продовольствия и передвижения войск. Среди писем была как переписка между соседними крепостями, так и приказы вышестоящего командования, адресованные гарнизону Арада. Большинство остраконов с хозяйственными письмами были найдены на полу одной из комнат. Они были адресованы человеку по имени Эльяшив (Elyashiv), квартирмейстеру форта, пишет N+1.

На лицевой стороне черепка, который исследовали авторы статьи, было письмо Эльяшиву от некоего Хананьяху (Ḥananyahu), возможно, квартирмейстера крепости Беэр-Шева, находившейся в 25 километрах от Арада. Он просил Эльяшива прислать серебра (слитки золота или серебра с клеймами, подтверждающими их вес, использовались в Иудее в качестве денег). Обратную же сторону остракона археологи считали пустой, на ней не находили следов чернил.

Авторы исследования сделали мультиспектральные изображения обеих сторон черепка и отобрали лучшие из них (сделанные в ближней инфракрасной области спектра). В результате им удалось прочесть новые 20 слов (почти половину текста) на лицевой стороне остракона и 17 слов на обратной, «пустой» его стороне. На ней содержалась просьба прислать вина и обещание помощи, если адресату что-то понадобится.

Глиняные черепки использовались в древности для расчетов, расписок или коротких писем. Они были дешевле, а значит и доступнее папирусов. Плохо сохранившийся черепок вместе с сотней других был обнаружен в 60-е годы в крепости Арад в центральной части современного Израиля. Крепость и святилище в ней были построены в эпоху царей Давида и Соломона, и разрушены между 597 и 577 годами, когда вавилоняне завоевали Иудею. «Арад был форпостом, расположенным на южной границе Иудеи. Здесь всегда жили 20 или 30 военных», говорит одна из авторов статьи, доктор Анат Мендель-Геберович (Anat Mendel-Geberovich).